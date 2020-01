Prüf- und Messdienste an 19 Standorten in Deutschland

Die Bundesnetzagentur stellt sicher, dass Frequenzen in Deutschland effizient und störungsfrei nutzbar sind, sagte der Vizepräsident der Bundesnetzagentur Peter Franke in Bonn. 2019 hätten die Bürger und Unternehmen erfreulich wenig Störungen gemeldet. Die Bonner Behörde hat außerdem an 19 Standorten in ganz Deutschland eigene Prüf- und Messdienste.