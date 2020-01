BGH hat entschieden: Kein Wegerecht aus Gewohnheit in Herzogenrath

Gewohnheitsrecht ist, vereinfacht gesagt, wenn alle sich an das halten, worauf sie sich verständigt haben und was für sie gewohnt ist. Ursprünglich wurde dafür gar kein Gesetz erlassen. Die Betroffenen haben es untereinander geregelt, in dem sie sich auf etwas geeinigt und anschließend daran gehalten haben. Ein Problem mit dem Gewohnheitsrecht gibt es dann, wenn sich mindestens einer der Beteiligten nicht mehr an die gemeinsame Verabredung hält.

Denn: Aus der Gewohnheit allein leitet sich noch kein Rechtsanspruch ab. Zum Beispiel haben Nachbarn nicht automatisch das Recht, ein fremdes Grundstück zu überqueren, nur weil das schon immer so gemacht wurde. Das zeigt das Grundsatzurteil des Bundesgerichtshofs ganz deutlich. Rechtssicherheit gibt es dann, wenn das Wegerecht im Grundbuch eingetragen ist. Wenn das nicht der Fall ist, können sich Nachbarn bei Streitigkeiten nicht auf ein Wegerecht aus Gewohnheit berufen.

Das gilt auch für die Bewohner aus dem Raum Aachen, die mit ihren Autos nicht mehr in ihre Garagen fahren können, weil sie dafür das Grundstück des Nachbarn überqueren müssten, der zudem die Zufahrt mit einem Tor versperrt hat. Die Garagenbesitzer sind die Verlierer des BGH-Urteils, denn in ihrem Fall ist das Wegerecht nicht im Grundbuch eingetragen.