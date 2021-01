Bundesgerichtshof verkündet Urteil zum Wehrhahn-Prozess

Die Düsseldorfer Staatsanwälte halten den Freispruch für falsch und fechten das Urteil deshalb in der Revision vor dem Gericht in Karlsruhe an.

Zehn Verletzte, ein ungeborenes Baby starb

Am 27. Juli 2000 war an einer Fußgängerbrücke am Düsseldorfer S-Bahnhof Wehrhahn eine Rohrbombe explodiert, als sich dort eine Gruppe teils jüdischer Sprachschüler aus Russland, der Ukraine und Aserbaidschan aufhielt. Zehn von ihnen wurden teils lebensgefährlich verletzt, eine schwangere Frau verlor ihr Kind.

Rechtsextremist unter Verdacht

Ein 54-jähriger Rechtsextremist geriet damals schnell in Verdacht - auch weil er direkt gegenüber der Sprachschule einen Militaria-Laden hatte. Aber 2002 musste die Staatsanwaltschaft das Verfahren einstellen. Erst Jahre später, als ein früherer Mithäftling behauptete, der Mann habe ihm die Tat gestanden, nahmen die Ermittlungen wieder Fahrt auf.