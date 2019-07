Unfall mit E-Scooter in Köln: Frau schwer verletzt

In der Nacht zu Freitag (26.07.2019) hat es in der Kölner Südstadt einen Unfall mit einem E-Scooter gegeben: Eine 36 Jahre alte Frau fuhr gegen ein geparktes Auto und wurde dabei schwer verletzt. Laut Polizei war sie betrunken.

Alkohol häufig Ursache für Unfälle

In den vergangenen Tagen zählte die Polizei gleich mehrere Unfälle, bei denen alkoholisierte Menschen mit den Elektro-Tretrollern verunglückt sind. In der Nacht zu Donnerstag (25.07.2019) gab es in Köln gleich zwei Unfälle mit E-Tretrollern.