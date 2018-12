Erzbistum zeigt Seelsorger wegen Betrugs an

Ein wegen sexuellen Missbrauchs aus dem Klerikerstand entlassener Pfarrer aus Kamerun hat unter falschen Angaben als Seelsorger in katholischen Gemeinden des Erzbistums Köln gearbeitet. Gegen den 2013 in seinem Heimatland in den Laienstand versetzten Pfarrer sei Strafanzeige wegen Betrugs erstattet worden, teilte das Erzbistum am Sonntag (16.12.2018) in Köln mit.