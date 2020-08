Betrügerbande aufgeflogen - 1,3 Mio. Euro Schaden mit Onlinetickets

Bei den Durchsuchungen in sechs verschiedenen Objekten stellte die Bundespolizei Mobiltelefone, Computer und Datenträger sicher. Damit will die Staatsanwaltschaft Berlin die Ermittlungen gegen eine Betrügerbande voran bringen. Sechs Tatverdächtigen aus China, zwei Männer und vier Frauen, wird gewerbsmäßiger Betrug vorgeworfen. Eine der Frauen wohnt in Mettmann.

Buchen und unter Preis verkaufen

Mit widerrechtlich erlangten Kreditkartendaten soll die Gruppe über das Onlinesystem der Deutschen Bahn AG etwa 25.000 Ticketbuchungen vorgenommen habern. Danach seien die Onlinetickets über Online-Anzeigen-Portale und Messenger-Dienste quasi als Sonderangebote weiter verkauft worden. Auch Zeitkarten und Abos von Verkehrsverbunden wurden offenbar angeboten.

Vermögensarrest durchgesetzt

Die leitende Staatsanwaltschaft in Berlin spricht von einem Schaden für die Bahn in Höhe von 1,3 Millionen Euro. Die Beschuldigten befinden sich zur Zeit auf freiem Fuß. Allerdings konnte die leitende Staatsanwaltschaft in Berlin einen so genannten Vermögensarrest durchsetzen, das heißt Konten wurden gepfändet und Bargeld in Höhe von 21.000 Euro sichergestellt.

Stand: 21.08.2020, 11:47