Bei den Gesprächen mit dem mutmaßliche Betrugsopfer gibt sich der angeklagte Krefelder als Bausachverständiger aus. Er habe ein eigenes Ingenieur-Büro in Düren und entsprechende Erfahrungen mit der Sanierung und dem Umbau von Wohnhäusern. Er kassiert 20.000 Euro, die Arbeiten starten aber nie. So stellt es die Anklage der Staatsanwaltschaft dar. Der Fall wird heute vor dem Krefelder Amtsgericht verhandelt. Der Angeklagte ist kein Unbekannter.

Mehrfach vorbestrafter Angeklagter

Laut Amtsgericht sei der 52-jährige Krefelder schon häufiger mit dieser mutmaßlichen Betrugsmasche aufgefallen. Er ist mehrfach vorbestraft. Für das mutmaßliche Opfer war der Betrug nicht direkt erkennbar. Denn das vom Angeklagten genannte Ingenieur-Büro existiert. Jedoch arbeitete der Mann zum Zeitpunkt des Vorfalls nicht mehr dort. Er war laut Anklageschrift bereits nach einigen Wochen von dem Büro entlassen worden.

Verbraucherschützer warnen zur Vorsicht bei Vorkasse

Stehen größere Arbeiten am Haus an, raten Verbraucherschützer zu Abschlagszahlungen, sobald Teilleistungen erbracht wurden. Bei einer Anzahlung oder bei Vorkasse trägt der Kunde nämlich das Risiko, ohne Leistung auf den Kosten sitzen zu bleiben, sollte die ausführende Firma zum Beispiel Insolvenz anmelden. Allerdings sollte Kunden auch klar sein, dass sich viele Handwerksbetriebe in der aktuellen Lage ihre Aufträge aussuchen können.

Wer also ganz auf Anzahlungen verzichten will, könnte Schwierigkeiten bekommen, einen Betrieb zu finden. Eine Lösung könnten individuelle Verträge sein, in denen ausgehandelt wird, wie viel der Kunde bereit ist, zu zahlen und in wie weit der Handwerksbetrieb entgegenkommen kann.

