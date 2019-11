Frau berichtet von Missbrauch in Kirche in Kevelaer

Ein persönlicher Brief einer Frau hat einen Missbrauchsfall in der katholischen Gemeinde St. Marien in Kevelaer am Niederrhein nach vielen Jahren öffentlich gemacht. In den 1980er Jahren ist die Verfasserin des Briefs nach eigenen Angaben als Kind über einen längeren Zeitraum von einem Kaplan im Rahmen der Beichte missbraucht worden.

Taten waren Bistum bekannt