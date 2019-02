Die Bayer AG hat am Dienstag in Wuppertal über den geplanten Stellenabbau informiert. Der Betriebsrat will sich dafür einsetzen, dass niemand gezwungenermaßen seinen Arbeitsplatz verliert. So soll es bis 2025 keine betriebsbedingten Kündigungen geben.

Abfindungen vereinbart

Mit dem Gesamtbetriebsrat wurden Abfindungen für Mitarbeiter vereinbart, die den Konzern freiwillig verlassen. "Wir haben Zweifel, dass die Zahlen immer sinnhaftig sind, deshalb werden wir bis zum Schluss um jeden Arbeitsplatz kämpfen" , so der Wuppertaler Betriebsratsvorsitzende Michael Schmidt-Kießling.

Bayer hatte Ende des vergangenen Jahres angekündigt, in Wuppertal rund 700 Stellen streichen zu wollen, davon die Hälfte in der Forschung und der Entwicklung. Der Betriebsrat kritisiert, dass Bayer künftig vermehrt Forschungsleistungen einkaufen will.