Bundeswehr soll Wahner Heide schützen

Aufklärungsarbeit stößt an Grenzen

Noch habe es keine Gespräche dazu gegeben, allerdings unterstützt die Stadtverwaltung den Vorschlag. Laut Ulrike Tesch sei die Aufklärungsarbeit an ihre Grenzen gestoßen: "Wir haben hier einen Schatz und man muss diesen Schatz schützen, die Hunde anleinen, die Wege nicht verletzen, keine Pilze pflücken und was sonst hier noch geschehen ist."



Die Sorge ist, dass die Schäden an der Natur so groß werden könnten, dass die Wahner Heide gesperrt werden muss. Thomas Möws will das auf jeden Fall vermeiden, ein Zaun wäre ein fatales Zeichen.