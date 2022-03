Neue Regionenschreiberin fürs Bergische

Ulrike Anna Bleier sucht Mitwanderer auf der 280 Kilometer langen „Straße der Arbeit“. Die Regionenschreiberin lädt dazu ein, ihr von der eigenen Arbeit zu erzählen. Bis Juni können Wanderer irgendwo zwischen Morsbach und Radevormwald dazukommen. Zufällig oder auch über E-Mail oder Postkarte verabredet. Aus den Porträts und Interviews soll eine digitale Straße der Arbeit durch das Bergische Land entstehen.

Eine von zehn Regionenschreiber:innen im Land

Bleier gibt auch noch einen Schreibworkshop im Industriemuseum in Engelskirchen. Die 54-Jährige ist eine von zehn RegionenschreiberINNen in NRW und deckt den Oberbergischen, den Rheinisch-Bergischen Kreis sowie die Städte Wuppertal, Remscheid und Solingen und den Kreis Mettmann ab. Sie lebt in Köln und der Oberpfalz und arbeitet gerade an ihrem dritten Roman.