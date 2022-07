Kirschen frisch vom Baum - Initiative im Bergischen Land erntet gratis

Regionale Produkte aus Kürten helfen in Energiekrise

Die Kirsch-Ernte in Kürten-Dürscheid übertrifft die Erwartungen: So viel kann keiner der Freiwilligen zuhause verarbeiten. Sie bringen einen Teil ihrer Ernte zu Landbäcker Mario Fritzen. Der ist begeistert: " Das ist genau das Richtige. Die Lieferketten werden immer schwieriger, die Preise werden immer höher. Dann ist es natürlich ideal, wenn wir jetzt aus dem Ort was haben, wo der Weg nicht so weit war. "

Bäckermeister Fritzen hat sich eine Maschine zum Kirschen-Entkernen angeschafft, damit er das Obst direkt verarbeiten kann.

" Hier müssen sie gepflückt und gesäubert werden - das ist natürlich auch ein bisschen mehr Aufwand ", sagt Fritzen. " Ich denke aber, es lohnt sich, das zu machen. Die Zeit ist genau die richtige dafür. " Bald gibt es bei Bäcker Fritzen Kirschkuchen, Kirschmarmelade und Kirschkernkissen von Bäumen in Kürten-Dürscheid.

Über das Thema berichtet die Lokalzeit aus Köln am 11.07.2022 um 19.30 Uhr auch im WDR Fernsehen.