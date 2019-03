Künstliche Intelligenz: Neues Forschungszentrum in Wuppertal

Am Campus Freudenberg der Bergischen Universität in Wuppertal ist am Montag (25.03.2019) das Interdisziplinäre Zentrum für Machine Learning und Data Analytics ( IZMD ) eröffnet worden. Die Fachbereiche Informationstechnik/Elektrotechnik und Mathematik sollen so gemeinsam an Methoden der Künstlichen Intelligenz forschen. Auch NRW -Wirtschafts- und Innovationsminister Andreas Pinkwart ist dafür nach Wuppertal gekommen.

Automobilindustrie könnte profitieren

"Wir haben ja schon losgelegt. Wir sind dabei neue, große Projekte aufzulegen. Gerade ist hier im Bergischen die Modellregion Smart City ausgerufen worden ", sagt Professor Anton Kummert, einer der Gründer des Zentrums. Hinter dem eher abstrakten Begriff der Künstlichen Intelligenz stecken besonders viele Zukunftsanwendungen. Vor allem die rund 250 Zulieferer der Automobilindustrie im Bergischen Land könnten nach Ansicht des IZMD von diesen Technologien profitieren.

Das Autonome Fahren ist dabei die wohl größte Herausforderung. Die Forscher an der Universität beschäftigen sich hier vor allem mit der automatisierten Bilderkennung. Die Computer lernen selbstständig zwischen Straße, Mensch oder Fahrzeug zu unterscheiden. Beim Maschinellen Lernen entwickelt nicht der Forscher die mathematische Formel – das macht die Software eigenständig. Auch für die Wissenschaftler ist das eine Umstellung.

Auswirkungen auf Unternehmen