Bergische Jugendfußballer um Barcelona-Reise betrogen

Betroffen sind die U11 -Mädchenmannschaft des BV Gräfrath in Solingen sowie die C-Jugend des FSV Vohwinkel in Wuppertal. Nach Information der beiden Vereine hatte der Mann die günstige Teilnahme an einem Jugendturnier beim FC Barcelona versprochen. Als die Eltern die Flugtickets abholen wollten, war der Mann verschwunden. Gegen ihn wurde Anzeige erstattet.