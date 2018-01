IG Metall-Warnstreiks im Bergischen

Die Warnstreiks in der Metallindustrie gehen auch im Bergischen Land weiter. Die IG Metall hat für Mittwoch (10.01.2018) mehr als fünftausend Beschäftigte aufgerufen, die Arbeit nieder zu legen - unter anderem in Wuppertal bei Vorwerk, in Remscheid, Solingen, im Rheinisch-Bergischen und im Oberbergischen Kreis.

In Wuppertal ist am Vormittag eine Kundgebung geplant. Die IG Metall fordert sechs Prozent mehr Geld. Außerdem sollen Mitarbeiter ihre Arbeitszeit befristet auf 28 Stunden in der Woche verkürzen können. Die Arbeitgeber haben zwei Prozent und eine Einmalzahlung geboten.