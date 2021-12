Karnevalszüge in Bergisch Gladbach fallen erneut aus

Anderthalb Stunden tagten der Krisenstab der Stadt und die Karnevalsgesellschaften – am Ende waren sich alle einig. Ob in den Stadtteilen Refrath, Paffrath, Bensberg und Herkenrath oder beim Haupt-Umzug am Karnevals-Sonntag in der Innenstadt: Die nötigen Zugangskontrollen an den Zug-Wegen können nicht geleistet werden.

Außerdem bestehe die Gefahr, dass viele der bis zu 100.000 Besucher nach den Umzügen in die Kneipen strömten. Deshalb fallen schon wie 2020 alle sechs Umzüge aus. Die Karnevals-Gesellschaft "Jecke Sander" hatte ihren Umzug bereits vor dem Spitzentreffen abgesagt.

Bergisch Gladbach: Keine echte Session bis zum Straßenkarneval

Ihnen blute das Herz, hieß es von allen Beteiligten einstimmig. Da Bergisch Gladbach aber auf Empfehlung der NRW -Landesregierung bereits den Sitzungskarneval abgesagt hatte, finde bis zum Straßenkarneval keine echte Session statt.

Die Züge bildeten aber für die Dreigestirne und Repräsentanten sowie Karnevalsvereine den Höhepunkt der am 11.11.2021 gestarteten Session. Diese Bedeutung sei mit Stopp der Traditionsveranstaltungen in den Sälen verloren gegangen.