Bergisch abgeschmeckt: Rezept zweierlei von der Maispoularde

Nur ein paar Mal im Monat öffnet Küchenchef Fabian Timmer sein exklusives Restaurant mitten im Briller Viertel für einen begrenzten Gästekreis. Dann können bis zu 12 Personen am Chef's Table mitten in der Küche Platz nehmen und sich mit einem festen Menü verwöhnen lassen.

Aktuelles Hauptgericht: Zweierlei von der Maispoularde

Tipps vom Spitzenkoch

Aktuelles Hauptgericht ist Zweierlei von der Maispoularde mit Petersilienwurzelcréme und –schaum, Buchenpilzen, Morcheln und Erbsen.

Dazu gibt es einen Pfälzer Chardonnay, den Fabian Timmer vorab sorgsam in einer Wuppertaler Weinhandlung ausgesucht hat. Fabian Timmer hat uns dieses Rezept für vier Personen zum Nachkochen verraten:

Rezept: Gebratene Brust mit Petersilienwurzelessenz

Schmackhaftes Rezept aus dem Bergischen

Die Petersilienwurzeln (PW) schälen, die Schalen für die Essenz zur Seite legen. Die PW in halbe Scheiben klein schneiden, mit Butter in einem Topf anschwitzen, mit Sahne aufgießen und langsam ca. 40 Minuten köcheln lassen. Die PW in einem Mixer mit einem Teil der Kochsahne sehr fein mixen. Dreiviertel der Masse in einen Topf geben und bis zum Servieren zur Seite stellen. Das übrige Viertel der Petersilienwurzelcreme in einen weiteren Topf geben und mit der übrigen Kochsahne weiter verdünnen, so dass eine noch zähflüssige Masse entsteht. Diese Masse in einen Sahnesyphon geben, zudrehen und mit zwei Sahnekapseln aufladen. Bis zur Verwendung in einem Wasserbad (Wasser knapp unter Siedepunkt) heißhalten.

Für die Petersilienwurzelessenz

Die Schalen der PW in einem Topf in Butter mit wenig Farbe anschwitzen, mit Weißwein ablöschen. Anschließend ca. 700 ml Geflügelfond angießen. Das Einweichwasser der Morcheln ebenfalls hinzugeben und langsam ca. 30 Minuten köcheln lassen. Durch ein Sieb und ein feines Tuch passieren, mit Salz, Pfeffer und Zucker abschmecken, ggfs. mit Kaltsaftbinder oder Xanthan abbinden.

Ragout aus der Pouladenkeule

Tipps für die Zubereitung

Keule ggfs. entbeinen und die Haut abziehen, anschließend in haselnussgroße Würfel schneiden. In einer Pfanne mit hoher Hitze kräftig anbraten, vorher mit Salz und Pfeffer würzen. Wenn das Fleisch Farbe angenommen, hat zwei gewürfelte Schalotten hinzugeben. Mit Weißwein ablöschen und vollständig verkochen lassen. Mit Sahne aufgießen und cremig einkochen lassen, zum Schluss noch einmal abschmecken.

Poulardenbrust pfeffern

Die Poulardenbrust von beiden Seiten kräftig salzen und pfeffern. Diese anschließend in einer heißen Pfanne ca. 3 Minuten von beiden Seiten anbraten. Aus der Pfanne nehmen, auf ein Backblech legen und bei 130°C ca. 25 Minuten vor dem Servieren in den Ofen geben. Sofern möglich, schalten Sie die letzten drei Minuten den Grill hinzu, so dass die Haut der Brust knusprig wird.

Morcheln und Buchpilze

Die Morcheln, sofern getrocknet, ca. 10 Minuten in heißem Wasser einweichen, anschließend wenn nötig längs halbieren.Anschließend die Morcheln in kaltem Wasser drei bis vier Mal waschen, so dass kein Sand mehr an den Pilzen haftet. Das Einweichwasser durch ein sehr feines Tuch passieren und bei der Petersilienwurzelessenz weiterverwenden. Die Buchenpilze von der Wurzel schneiden, so dass diese einzeln fallen. Zur weiteren Verwendung zur Seite stellen.

Finalisierung und Anrichten

Der PW-Essenz die Morcheln, Erbsen und Buchenpilze hinzufügen und einmal aufkochen lassen. In einem kleinen, vorgewärmten Schälchen das Poulardenragout anrichten. Das PW-Püree auf einen vorgewärmten Hauptgangteller geben. Die Poulardenbrust der Länge nach halbieren und mit der Hautseite nach oben auf das Püree setzen. Nun die Erbsen, Morcheln und Buchenpilze aus der Essenz nehmen und um die Brust herum anrichten, anschließend die Essenz angießen.

Den Syphon aus dem Wasserbad nehmen, das Espuma auf das Ragout aufspritzen und sofort servieren.

Zutaten für vier Personen