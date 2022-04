Mönchengladbach: Totes Baby "Rabea" auf Hauptfriedhof beigesetzt

Die Namensgebung sei ein schönes Zeichen mitten in unendlichem Leid, sagte der evangelische Polizeipfarrer Dietrich Bredt-Dehnen bei der Trauerfeier. So bekomme Rabea eine besondere Würde: " Wir spüren, Rabeas kleines Leben darf nicht namenlos und anonym und einsam ein Ende finden. " An der Beerdigung nahmen mehr als 50 Menschen teil.

Polizei fahndet nach Mutter des toten Kindes

Die Leiche des Babys war vor zehn Tagen in einer Tüte in einem Mülleimer am Mönchengladbacher Volksgarten gefunden worden. Wie die Obduktion ergab, soll das Kind lebendig zur Welt gekommen und dann an den Folgen von Gewalteinwirkung gestorben sein. Daher ermittelt die Polizei wegen vorsätzlicher Tötung.

Die Ermittler sind weiterhin auf der Suche nach Zeugen. Mit einer Plakat- und Flyeraktion wenden sie sich an das Umfeld der bislang unbekannten Mutter. Zusätzlich gehe man auch der Spur der Plastiktasche nach, in der Rabea gefunden wurde. Diese gehöre laut Polizei zu einem Supermarkt in der Nähe des Fundorts.

