Fixierung, körperliche Gewalt - was darf die Polizei?

Wann ist eine Fixierung erlaubt?

Laut Polizeigesetz NRW kann eine Person unter anderem dann fixiert werden, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass die Person Polizeivollzugsbeamte oder Dritte angreift, Widerstand leistet oder Sachen von nicht geringem Wert beschädigen wird. Bei der Fixierung müssen die Beamten strenge Vorgaben beachten. Dazu äußerte sich am Montag Victor Ocansey, Sprecher des Landesamts für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten (LAFP) der Polizei in NRW , gegenüber dem WDR .

Abseits des Sachverhalts, der sich in der Düsseldorfer Altstadt zugetragen hat, gilt nach Angaben von Ocansey bei der NRW -Polizei Folgendes: Liegt eine Person, die fixiert werden soll, am Boden und hat bereits Widerstand geleistet oder setzt diesen fort, dann kann ein Beamter mit dem Knie oder dem Schienbein die gegenüberliegende Schulter belasten. So soll es der fixierenden Person erschwert werden, aufzustehen. Nur bei weiter andauerndem Widerstand, vor allem bei körperlich überlegenen Personen, könne es erforderlich sein, mit dem Schienbein oder dem Knie auf das Ohr oder den Kieferknochen einzuwirken, um den Widerstand zu brechen.

Auf dem Hals wäre dies wegen der Verletzungsgefahr nicht erlaubt, erläuterte NRW -Innenminister Herbert Reul ( CDU ). Was genau bei dem Vorfall in der Düsseldorfer Altstadt passiert sei, müsse daher nun " objektiv geklärt werden ", so der Minister.

Ist körperliche Gewalt gerechtfertigt?

Laut Reul ist der Einsatz von körperlicher Gewalt " ganz häufig rechtmäßig und sogar zwingend erforderlich ". Als Beispiel nannte er einen Ladendieb, der flüchtet und dann eingefangen werden muss. Im Polizeialltag gebe es häufig Situationen, bei denen Menschen versuchten, sich polizeilichen Maßnahmen zu entziehen, in dem sie weglaufen oder selbst körperliche Gewalt anwenden.