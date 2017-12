Beethovenpreis für Menschenrechte für Wolfgang Niedecken

Dieser wird an gesellschaftspolitisch wirkende Musiker vergeben - als "Preis für Menschenrechte, Frieden, Freiheit, Armutsbekämpfung und Inklusion" . Die Beethoven Academy würdigt mit dem Preis nicht nur BAP-Lieder wie "Kristallnaach" oder "Vision vun Europa" , sondern zeichnet vor allem das Engagement des BAP-Sängers in Zentralafrika aus.

"Projekt Rebound"

Niedecken kümmert sich im Projekt Rebound seit Jahren darum, dass ehemalige Kindersoldaten in Uganda und im Kongo eine zweite Chance bekommen. Lesen, Schreiben, Rechnen und ein Handwerk lernen statt Töten. Davon spricht Niedecken in Bonn: Dass wir unseren Nachbarkontinent verstehen lernen müssen. Er will sich nicht gewöhnen an die Meldungen über gesunkene Flüchtlingsboote im Mittelmeer.

Appell für mehr Empathie

Bei der Verleihung des dritten Internationalen Beethovenpreises wird er grundsätzlich: "Künstler müssen die Leute vor dem Verhärten bewahren. Unsere ganze Kultur ist auf Empathie begründet." Im Verlauf des Abends ist viel Kritik zu hören, auch an Putin, an Trump und an afrikanischen Despoten. Die Starpianistin Martha Argerich führt mit ihrer Tochter Annie Dutoit Liszts Anti-Kriegs-Melodram "Lenore" auf. Der palästinensisch-syrische Künstler Aeham Ahmad besingt noch einmal seine alte Heimat und die deutsche Willkommenskultur von 2015.

Sein Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro steckt der Kölner Künstler komplett in das Rebound-Projekt für die Resozialisation der ehemaligen Kindersoldaten in Zentralafrika.