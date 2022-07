Beethoven ist wieder in Bonn

Normalerweise ist die Bonner Fußgängerzone morgens um 7 Uhr noch menschenleer. Aber nicht an diesem Julimorgen. Dutzende Menschen stehen schon auf dem Münsterplatz - und warten. Dann, endlich, kommt erst ein Schwerlastkran quer über den Münsterplatz gefahren und wenig später ein Tieflader. Und auf ihm das Wahrzeichen Bonns: Ludwig van Beethoven.

Schon auf den ersten Blick erkennt der Bonner: die 177 Jahre alte Statue ist etwas dunkler als früher. Und deutlich sauberer, schimmert matt und edel.

Rückkehr in neuer Schönheit

Hermann Krause bekommt beim Anblick des anrollenden Beethovens leuchtende Augen. Denn die Restaurierung des Beethovens war sein Projekt. "Für mich ist heute ein ganz besonderer Tag ", sagt er. Denn dass der riesige Komponist heile und schöner als zuvor zurückkehrt, lag in seiner Verantwortung. Hermann Krause ist bei der Bonner Stadtverwaltung zuständig für die städtischen Denkmäler. Und von denen ist die Beethoven-Statue sicher das bedeutendste.

Obwohl sie schon so alt ist, ist die Statue erstmals in den 60er Jahren restauriert worden. Was genau damals gemacht wurde, und wie es im Inneren der Statue aussieht, war aber völlig unklar. Klar war nur, dass in den letzten Jahren die Korrosionsschäden an der Bronze immer stärker wurden.