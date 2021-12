Berührung hat geklappt

Logo vom Jubiläumsfest

Nach dem Lockdown im März 2020 dauerte es lange bis zu einem vorsichtigen Neustart. Am Ende waren alle in der Jubiläumsgesellschaft überrascht, wie viele Veranstaltungen des Beethoven-Jubiläums doch noch stattfanden. Für NRWs Kultusministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen ein erfolgreiches Programm, auf den ein umfangreicher Dokumentationsband zurückblickt. Man habe „ es trotz Corona geschafft, die Menschen in Bonn, im Rhein-Sieg-Kreis und weit darüber hinaus mit Beethoven in Berührung kommen zu lassen. “

Möglich wurde das durch die Verlängerung des Jubiläumsjahrs um ganze 250 Tage. Unter dem Kürzel BTHVN2020 sei es gelungen, weltweit Aufmerksamkeit zu wecken für Beethovens Bonner Jahre.