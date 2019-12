Deutschlandweite Aktion

Die Aktion "Beethoven bei uns" bündelt bundesweit 700 Veranstaltungen. Fast immer finden sie an diesem Samstag und Sonntag bei freiem Eintritt statt. Auch der Bundespräsident wird im Schloss Bellevue Gastgeber eines Konzerts sein. Ein Berliner Edelrestaurant plant ein Inspirationsmenu à la Beethoven zu und ein Graffitikünstler wird ein Porträt des Komponisten an eine Kölner Hauswand sprühen. Einen Schwerpunkt hat Beethoven natürlich in seiner Geburtsstadt – in Bonn allein wird es 53 Veranstaltungen geben.