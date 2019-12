Bundeskunsthalle: Ausstellung zum Beethoven-Jubiläumsjahr

Porträtierung Beethovens als historische Person

Die Ausstellung will auch den Menschen Beethoven und seine bis heute ungebrochene Wirkung als Komponisten zeigen. " Es geht uns vor allem darum, Beethoven zu porträtieren, auch und vor allem als historische Person ", so die Kuratorin Agniezska Lulinska. Das Werk und den Komponisten zusammen zu bringen sei das Ziel der Bundeskunsthalle.

Seltene Beethoven-Originale zu sehen

Einige Originale sind äußert selten zu sehen: Ludwig van Beethovens Testamente. Oder das originale Kirchenbuch aus dem Bonner Stadtarchiv, das belegt, dass der Komponist am 17. Dezember 1770 in der Bonner Sankt-Remigiuskirche getauft wurde. 250 Objekte zeigt die Bundeskunsthalle in Kooperation mit dem Beethoven-Haus: zu seinen 22 Jahren in Bonn und später in Wien, von Hör-Rohren bis zu den Haushaltsbüchern, von Instrumenten der damaligen Zeit bis zur modernen Fidelio-Inszenierung.