Polizei räumt Heinrich-Böll-Gesamtschule: Bisher keine Hinweise auf Bedrohungslage

Gegen 9.30 Uhr hatte ein Schüler über "110" den Notruf gewählt und eine verdächtige Person gemeldet. Die Rede ist von einem möglicherweise bewaffneten Mann. Polizisten haben den Bereich rund um die Merianstraße abgesperrt und durchsuchen das Schulgebäude der Heinrich-Böll-Gesamtschule. Die Polizei ist nach eigenen Angaben mit vielen Kräften vor Ort, die besondere Schutzkleidung tragen.

Bisher haben die Beamten nichts Verdächtiges gefunden. Laut Polizei wurde eine Person überprüft aber auch dabei sei nichts Verdächtiges festgestellt worden.

Die Schüler werden laut Polizei jetzt Klasse für Klasse nach draußen begleitet. An der Nogatstraße können Eltern ihre Kinder in Empfang nehmen. Die Kinder der benachbarten Grundschule bleiben aus Sicherheitsgründen noch in der Schule. Mehr ist zu dem Einsatz an der Schule in Köln-Chorweiler bislang nicht bekannt.