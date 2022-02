Bedburg-Hau: Vier Lämmer gerissen

Der Angriff hatte die Herde in Panik versetzt. Die Schafe durchbrachen daraufhin einen Zaun und liefen auf die Straße. Eines der Tiere rannte in ein heranfahrendes Auto und wurde dabei leicht verletzt. Der Fahrer selbst kam mit einem Schrecken davon, am PKW entstand ein Blechschaden.

Erneuter Wolfsangriff?

Insgesamt vier Lämmer fand Schäfer Heiner de Lange am Samstag Morgen leblos auf der Weide. Offensichtlich hatte ein Raubtier sie angegriffen und getötet. Weil es in den vergangenen Monaten vermehrt zu Wolfsangriffen in der Umgebung gekommen war, vermutet der Schäfer, dass auch hier ein Wolf am Werk war.

Um die Tiere zu beruhigen und sie vor weiteren Angriffen zu schützen, wurde ein Großteil der Herde jetzt in den Stall geholt. Für den Schäfer bedeutet das jedoch zusätzliche Kosten, denn jeden Tag, an dem die Tiere nicht auf der Weide stehen, müssen sie extra gefüttert werden, erklärt Heiner de Lange.

Er und andere Halter fordern jetzt eine schnelle Auswertung der gefundenen Spuren. Eine erste Sichtung lässt jedoch Zweifel zu, ob es sich tatsächlich um einen Wolfsangriff handelt. So wurden die Tiere beispielsweise nicht durch den für den Wolf typischen Kehlbiss getötet, erklärt Martin Tiemann vom Kreisverein der Schafzüchter. Er hatte sich die Kadaver am Wochenende angesehen.

Mögliche Wolfssichtungen im Kreis Kleve

Dennoch: In den vergangenen Tagen wurde immer wieder von mutmaßlichen Wolfssichtungen im Kreis Kleve berichtet. Videoaufnahmen sollen beispielsweise einen Wolf in Issum und in Kleve aufzeichnet haben.

Offiziell ist davon jedoch nichts bekannt. Das Landesumweltamt LANUV teilt auf WDR-Anfrage hin mit, dass es seit November 2021 keinen Wolfs-Nachweis im Kreis Kleve gab. Auch für den linksrheinischen Teil des Kreises Wesel lägen keine Hinweise auf den Wolf vor. Ein Video aus Alpen werde derzeit geprüft, heißt es weiter.

Bis die Untersuchungen der Genproben vorliegen, müsse man nun abwarten, sagt Martin Tiemann. Für die Schäfer bleibt die Lage weiterhin angespannt, denn für sie stellt sich die Frage, wie sie ihre Tiere vor weiteren Angriffen schützen können.

Sollte der Wolf tatsächlich nun im Kreis Kleve angekommen sein, so fürchten die Schafzüchter, dass vor allem kleinere Halter vor dem nötigen Schutzaufwand kapitulieren werden.

