In einer psychiatrischen Einrichtung in Bedburg-Hau hat es am Sonntag (25.11.2018) einen Großeinsatz der Polizei gegeben. Mehrere Patienten sollen versucht haben auszubrechen. Darunter verurteilte Straftäter. Es habe keine Gefahr für die Bevölkerung bestanden, niemand sei verletzt worden.

"Tumultartige Szenen"