Bayer investiert Milliarden in deutsche Standorte

Der Leverkusener Pharma- und Chemiekonzern Bayer will seine deutschen Standorte mit Milliarden-Investitionen stärken. Bis 2022 sollen dafür etwa 1,5 bis 2 Milliarden Euro ausgegeben werden, wie der Konzern am Mittwoch (02.10.2019) mitteilte. Das Geld soll unter anderem in Werke in Wuppertal, Leverkusen, Dormagen (Rhein-Kreis Neuss) und Bergkamen (Kreis Unna) fließen.

Die Investitionszusage ist Teil einer Vereinbarung der Unternehmensführung mit dem Betriebsrat. Darin werden auch die Bedingungen für den Abbau von 4.500 Stellen bei Bayer in Deutschland abschließend geregelt.