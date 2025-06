In Köln kommt ab Dienstag eine der bedeutendsten Unternehmenssammlungen Deutschlands unter den Hammer: Das Auktionshaus Van Ham versteigert in den nächsten Tagen und Wochen rund 800 Werke aus der Kunstsammlung des Leverkusener Bayer-Konzerns - darunter Arbeiten von bekannten Malern wie Pablo Picasso, Max Beckmann oder Andy Warhol. Es ist der größte Verkauf von Kunst in der Unternehmensgeschichte.

Bayer reagiert mit dem Verkauf nach eigener Aussage auf Veränderungen in der Arbeitswelt. Hauptgrund sei, dass immer mehr Mitarbeitende aus dem Homeoffice arbeiteten und Kunst am Arbeitsplatz deshalb nicht mehr den Stellenwert wie noch vor einigen Jahren habe.

Schätzwert: 4,5 Millionen Euro

Hinzu kommen laut Bayer neue Bürokonzepte mit offenen Großraumbüros und weniger Wänden, um dort Kunst aufzuhängen. Der Verkauf der Kunstsammlung spielt dem Weltkonzern aber auch wirtschaftlich in die Karten.

Die Sammlung hat einen Schätzwert von rund 4,5 Millionen Euro. Hinzu kommen Kosten für Lagerung, Versicherung und Leihgaben-Logistik, die Bayer künftig einspart. Viele Werke wurden in der Vergangenheit immer wieder an Museen auf der ganzen Welt ausgeliehen und aufwändig transportiert.

Bayer will mit Erlös junge Künstler fördern

Bayer steckt seit dem Kauf des US -Agrarriesen Monsanto für 63 Milliarden US-Dollar in einer wirtschaftlichen Krise. Wegen angeblicher Krebsrisiken eines Unkrautvernichters mit dem Wirkstoff Glyphosat läuft gegen den Konzern aus Leverkusen eine riesige Klagewelle. In den vergangenen Jahren hat Bayer Milliarden-Vergleichen vor Gericht zugestimmt. Es folgten Börsenturbulenzen, Sparmaßnahmen und ein weltweiter Stellenabbau.

Das Geld, das Bayer in den nächsten Wochen mit dem Verkauf seiner Kunstsammlung einnehmen will, soll allerdings an anderer Stelle wieder investiert werden. Bayer hat angekündigt, dass der Erlös in die Förderung von jüngeren Künstlerinnen und Künstlern fließen soll. Auch der Ankauf zeitgenössischer Kunst ist geplant.

Andy-Warhol-Bild für eine Million Euro

Die Werke, von denen sich Bayer nun trennt, stammen hauptsächlich aus der Nachkriegszeit. Das Bild mit dem höchsten Verkaufswert stammt von Andy Warhol, ein Porträt nach Lucas Cranach. Das Bild wird vom Kölner Kunstauktionshaus Van Ham auf bis zu eine Million Euro geschätzt.

Die Auktion startet heute um 18 Uhr. Rund 100 Bilder und Skulpturen aus der Bayer-Sammlung kommen zum Start am Dienstagabend unter den Hammer. In den nächsten Tagen können Kunstbegeisterte die Werke auch online ersteigern.