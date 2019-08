Bayer verkauft Tierarzneimittel-Sparte an US-Konzern

Der Agrarchemie- und Pharmakonzern Bayer verkauft seine Tierarzneimittel-Sparte für 7,6 Milliarden US -Dollar, was 6,85 Milliarden Euro entspricht, an den US-Konzern Elanco. Das teilte Bayer am Dienstag (20.08.2019) in Leverkusen mit.

5,3 Milliarden Dollar der Kaufsumme sollen in bar beglichen werden. Die übrigen 2,3 Milliarden Dollar werden in Aktien von Elanco gezahlt. Auf den geplanten Stellenabbau bei Bayer habe der Verkauf keine Auswirkungen, sagt ein Sprecher.

Tierarzneimittelproduktion ist kleinste Sparte bei Bayer

"Animal Health" ist die kleinste Sparte im Bayer-Konzern, die Tochterfirma mit Sitz in Monheim bei Düsseldorf und Produktionsanlagen in Kiel und Shawnee in den USA hat rund 3.700 Mitarbeiter. Das sind rund drei Prozent der Bayer-Belegschaft insgesamt.