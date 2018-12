Weil viele Konkurrenzprodukte auf den Markt gekommen seien, will Bayer die Produktion an einem US -Standort konzentrieren. Laut Betriebsrat werden in diesem Biotechnologiebereich nun rund 350 hoch spezialisierte Arbeitsplätze in Wuppertal bereits 2019 wegfallen.

Betriebsrat fordert rasche Perspektiven

Ursprünglich hatte der Bayer-Konzern Investitionen in der Größenordnung von ungefähr 500 Millionen Euro in diesen neuen Betrieb angekündigt. Der Wuppertaler Betriebsratschef forderte, dass für jeden Betroffenen eine Perspektive gefunden werden müsse - und zwar rasch, wie er mit Verweis auf die bevorstehenden Weihnachtsfeiertage betonte.

Gleichzeitig kündigte Bayer-Chef Werner Baumann in der der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" an, mehr Jobs im Ausland als in Deutschland zu streichen. " Es wird einen bedeutenden Anteil an Arbeitsplätzen in Deutschland betreffen, aber nicht die Mehrzahl, wie schon gemutmaßt wurde ", so Baumann. " 4.000 der 12.000 betroffenen Stellen entspringen den bekannten Synergien aus der Übernahme von Monsanto. "

Video starten, abbrechen mit Escape Bayer - Was wird jetzt aus uns!? | Aktuelle Stunde | 30.11.2018 | 02:32 Min. | Verfügbar bis 30.11.2019 | WDR | Von Claudia Weber

Stand: 02.12.2018, 13:58