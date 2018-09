Das bekannte Präparat bei Magen- und Darmbeschwerden, Iberogast, darf von Schwangeren, Stillenden und Leberkranken nicht mehr eingenommen werden. Der Leverkusener Pharmakonzern Bayer, der Iberogast produziert, habe zugesichert, die angeordneten Änderungen im Beipackzettel innerhalb von vier Wochen umzusetzen, teilte das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) am Mittwoch (12.09.2018) mit. Das in Iberogast enthaltene Schöllkraut kann zu schweren Nebenwirkungen führen.

Behörde: Todesfall sorgte für Einsicht

Mit dem Warnhinweis im Beipackzettel kommt Bayer einer Aufforderung des BfArM nach. Die Behörde drängt Bayer seit langem dazu. Auslöser für das Nachgeben Bayers sind neue bekanntgewordene Nebenwirkungen im Zusammenhang mit der Einnahme von Iberogast. Darunter befindet sich nach Angaben der Behörde ein zweiter Fall von Leberversagen mit Lebertransplantation, der tödlich endete und im Juli bekanntgeworden sei.

Dabei handele es sich um den ersten publik gewordenen Todesfall, der auf die Einnahme von Iberogast zurückzuführen sei, sagte ein Bfarm-Sprecher der Nachrichtenagentur Reuters.

Was Bayer nun im Beipackzettel schreiben muss