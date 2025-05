Drei Tonnen Stahl hängen am Haken und schweben über den Rhein. " Wir müssen darauf achten, dass keiner unter den schweren Lasten steht. Und, dass die ganze Angelegenheit am Ende gerade steht. " Mike Graber steht tiefenentspannt auf dem Deck des Arbeitsschiffes, als wäre die Last, die er und seine Kollegen bewegen, ein Eimer voller Schutt.

Neue Schiffe werden immer größer

In Wirklichkeit ist es eine sogenannte Dalbe: Ein Poller, an dem später einmal große Flusskreuzfahrtschiffe in Bonn festmachen. Fünf von diesen Dalben setzen Graber und sein Team in diesen Tagen an das Bonner Rheinufer.

Daraus wird ein neuer Anleger in Bonn, damit auch die neuesten, 135 Meter langen Schiffe in der Bundesstadt festmachen können. " Das ist der Standard. Das ist das, was die meisten Reederein bauen ", sagt Alexander Schmitz aus dem Vorstand der Bonner Personenschifffahrt, die diesen Anleger baut.

Die Tendenz geht zu größeren Schiffen und deswegen wollen wir einfach das Angebot dafür schaffen. Alexander Schmitz, Vorstand Bonner Personenschiffahrt

Bisher gibt es nur einen Anleger für 135m-Schiffe in Bonn.

Bisher gibt es nur einen Anleger für so große Schiffe in Bonn, nördlich der Kennedybrücke. Der neue Standort in der Nähe vom Alten Zoll sei aber praktischer, sagt Schmitz: " Das ist näher an der Innenstadt. Die Touristen gehen in die Stadt rein, in die Cafés, in die Geschäfte. "

Sein Unternehmen investiert deshalb mehr als eine halbe Million Euro in den neuen Anleger. Geplant wird seit acht Jahren, Genehmigungen von den Behörden haben auf sich warten lassen. Und auch der Bau war nicht immer leicht.

Niedrigwasser hilft der Baustelle

Die Dalben werden mit den Fundamenten verschweißt.

So konnten die Fundamente nicht gerammt werden, um die Ufermauer zu schützen. Stattdessen musste die Arbeiter teuer bohren. " Dabei hatten wir auch Glück mit dem aktuellen Niedrigwasser ", sagt Bauleiter Stephan Derichs: " Vor einem Jahr hatten wir hier zwei Meter mehr Wasser, da wäre die Baustelle so nicht möglich gewesen ."

Ende Mai soll der Anleger fertig sein, dann fehlt noch ein Anschluss für den Landstrom. Ab dem Spätsommer kommen dann die ersten Schiffe - und zu Weihnachten soll der Anleger regelmäßig angelaufen werden.

Unsere Quellen:

Eindrücke des Reporters vor Ort

Gespräch mit Alexander Schmitz, Vorstand der Bonner Personenschifffahrt

Gespräch mit Bauleiter Stephan Derichs, OHF Hafen- und Flussbau

Über dieses Thema berichtet der WDR am 20.05.2025 auch im Fernsehen: Lokalzeit aus Bonn, 19.30 Uhr.