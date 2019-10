Bauern in Politik und Handel berücksichtigen

Um die Auflagenflut zu bewältigen, so Hornfischer, müssten die Bauern von der Politik Subventionen erhalten oder Handel und Verbraucher höhere Preise für die Produkte zahlen. Die Demonstration am Montag ist der Auftakt zu weiteren Aktionen, mit denen die Landwirte auf ihre Situation aufmerksam machen wollen. So wollen nächste Woche Dienstag (22.10.2019) Bauern aus ganz Deutschland auf dem Bonner Münsterplatz demonstrieren.