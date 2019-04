Die Obst- und Rapsbauern im Rheinland sind zufrieden mit der Bestäubung ihrer Pflanzen. Sie setzen dabei besondere Leiharbeiter ein: Bienen, die sie von Imkern mieten.

Landwirte setzen Bienenvölker für Bestäubung ein

Rund 40 bis 50 Euro kostet es die Landwirte, eine Woche lang ein Bienenvolk bei sich ins Feld oder Gewächshaus zu stellen. Die Landwirte erreichen damit oft eine bessere Qualität der Früchte und einen höheren Ertrag. Auch die Imker sind froh, dass ihre Bienen in den Feldern satt werden. In den späten Sommermonaten würde das Nahrungsangebot nämlich schlechter, sagt der Imkerverband Rheinland. Immer noch gäbe es zu wenig Blühstreifen zwischen den Feldern, wo Bienen Nahrung finden könnten.

