Bauern am Niederrhein in Sorge

Die anhaltende Trockenheit stellt die Landwirte am Niederrhein zunehmend vor Probleme. In manchen Regionen hat es seit Anfang April extrem wenig geregnet. Die Kreisbauernschaft Krefeld-Viersen befürchtet, dass es das dritte viel zu trockene Jahr in Folge wird. So sei schon die erste Grasernte für die Milchvieh-Fütterung sehr mäßig ausgefallen.

Situation bleibt angespannt

Einige Landwirte würden außerdem mittlerweile sogar Getreide bewässern, was sehr außergewöhnlich sei. Auch die Kreisbauernschaft Neuss-Mönchengladbach spricht von einer extremen Trockenheit. Theoretisch könne die Natur den Regen zwar noch nachholen. Angesichts der aktuellen Wetterprognosen werde sich die Situation aber erst einmal nicht entschärfen.

Stand: 27.05.2020, 07:51