Bahnstrecke zwischen Aachen und Trier wird erneuert

Die Eifelstrecke hat bislang Berufspendlern, aber auch anderen Bahnfahrern immer wieder Geduld abverlangt: Es gab Ausfälle, Verspätungen, Störungen. Das Ziel der umfangreichen Sanierung ist nach Angaben der Bahn, die Infrastruktur der Strecke weitgehend zu verbessern. Allerdings: Das geht nur mit Bauarbeiten und wochenlangen Sperrungen. Dies soll gebündelt in den Sommerferien passieren.

Busse statt Bahnen im Einsatz

In dieser Zeit werden auf den Strecken der Linien RB 24, RE 12 und RE 22 Busse eingesetzt. In verschiedenen Bauabschnitten stehen umfangreiche Gleis- und Weichenarbeiten an. Zwischen Hürth-Kalscheuren und Erftstadt sowie in den Bahnhöfen Euskirchen, Blankenheim und Weilerswist-Derkum werden mehr als neun Kilometer Gleis erneuert. Ausgetauscht werden sollen mehr als 18 Kilometer Schienen, 15.000 Schwellen und 35.800 Tonnen Schotter. Zusätzlich werden knapp 30 Weichen erneuert.

Auch Bundesstraße wird erneuert

Auch an den Strecken wird in den Monaten Juli und August gearbeitet: In Weilerswist wird beispielsweise eine Eisenbahnüberführung modernisiert. Außerdem werden Kabel für ein neues elektronisches Stellwerk verlegt. Abseits der Schienen erneuert der Landesbetrieb Straßen. NRW die Fahrbahn auf der B51 bei Dahlem-Schmidtheim und verstärkt eine Brücke über der Eisenbahnstrecke. Ziel ist es, die Eifelstrecke für die nächsten Jahrezehnte fit zu machen.

Infos zu den geplanten Arbeiten

Damit Pendler und Bahnreisende den Überblick behalten, wird mehr Servicepersonal eingesetzt – zum Beispiel an den Haltestellen in Euskirchen und Erftstadt. Außerdem werden in den Zügen, Bussen und Bahnhöfen mehrere hundert Plakate aufgehängt.

Da die Eifelregion - gerade in den Ferien - bei Radfahrern beliebt ist, werden während der Bauarbeiten zwischen Köln, Euskirchen, Kall und Blankenheim zusätzliche Radbusse eingesetzt. Um die Baustellen sollten die Erholungssuchenden allerdings einen Bogen machen: Die Bahn weist schon jetzt auf Baulärm hin.

Stand: 16.06.2021, 12:08