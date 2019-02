Zum Wochenende Bahn-Vollsperrung in Wuppertal

Die Bauarbeiten an einer Brücke in Wuppertal gehen in die nächste Phase. Zum Wochenende (09.02.2019) ist die Bahnstrecke zwischen Wuppertal-Vohwinkel und Oberbarmen gesperrt.

Für ausfallende Regional- und S-Bahnen bietet der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr zwischen Wuppertal-Hauptbahnhof und Wuppertal-Oberbarmen einen Schienenersatzverkehr an.

Kein IC oder ICE hält in Hagen, Wuppertal und Solingen

Bauarbeiten an einer Zugbrücke

Ab Montag (11.02.2019) fahren S-Bahnen und Regionalzüge wieder eingeschränkt. Allerdings werden noch bis Mitte Februar in Wuppertal, Solingen und Hagen keine Fernzüge halten. Umsteigeverbindungen mit Nahverkehrszügen gibt es über Köln, Düsseldorf, Dortmund oder Hamm. Ab dem 14. Februar soll auch der Fernverkehr wieder planmäßig fahren.

Die Bahn baut an einer Brücke im Stadtteil Barmen Hilfsbrücken zurück. Der Umbau des Bauwerks kostet insgesamt 8,4 Millionen Euro.