Bau einer neuen Talsperre in Hellenthal

Seit den 1980er Jahren gibt es Pläne für eine Talsperre am Platißbach. Der fließt - zusammen mit dem Prether Bach - weiter in die Olef und die durch Schleiden und Gemünd. Auch der Reifferscheider Bach und andere Zuflüsse speisen die Olef. Beim Hochwasser im Juli 2021 richtete der Fluss dramatische Schäden in den Wohn- und Industriegebieten entlang des Flusses an.

Warum Talsperre am Platißbach

Drei der vier Zuflüsse der Olef lassen sich nicht regulieren. Allein der Platißbach samt Pretherbach können durch eine Talsperre oder durch Dämme gestaut werden.

Für Hellenthal ließen sich so fast 100 Prozent aller Zuflüsse regulieren, haben Wasserwirtschaftler errechnet. Für Schleiden immerhin noch die Hälfte.

Zuflüsse regulieren