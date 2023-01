In Lützerath brennen die ersten Barrikaden

Die Stimmung sei emotional aufgeladen, sagte ein Polizeisprecher. Das wird auch am Eingang des von Klimaaktivisten besetzten Dorfes Lützerath sichtbar. Dort stehen sich aktuell Demonstranten und Polizisten gegenüber.

Polizei: Es wird noch nicht geräumt

In Lützerath sollen sich mindestens 200 Menschen in den Häusern und in Baumhäusern aufhalten. Nach Aussage der Polizei gibt es noch keine Räumungen. Die Aktivisten haben Barrikaden aus Strohballen und Autoreifen in Brand gesteckt. Außerdem wurden Pflastersteine auf der Zufahrtsstraße nach Lützerath verteilt und Pyrotechnik gezündet.

Aktivistin verletzt sich bei Flucht vor Polizei

Auf der Landstraße 277, der Hauptzufahrt zu Lützerath, rücken Polizisten Richtung Dorf vor. Beim Zurückweichen hat sich in der Gruppe der Aktivisten eine Frau am Fuß verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen abtranportiert.

Für heute hatten die Demonstranten ein Aktionstraining geplant, um nach eigener Aussage Sitzblockaden oder das Anketten an Bäumen zu üben. Dieses wurde jedoch nach Angaben einer Sprecherin von "Lützerath lebt" wegen des großen Polizeiaufgebots abgesagt.