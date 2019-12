Rechtzeitig zur Bescherung hat die bundesweit aktive Initiative „Barber Angels Brotherhood“ am Dienstag (24.12.2019) in Köln Station gemacht. Unter dem Motto "Köln schert sich drum" haben die Friseure Dutzenden Obdachlosen und Bedürftigen am Alten Wartesaal am Kölner Hauptbahnhof zu kostenlosen Haarschnitten verholfen. Organisiert hatte die Aktion der Fanclub des 1. FC Köln namens "FC-Echo hilft".