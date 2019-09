Verhängnisvolle Verwechslung?

Neben ihm soll sich ein weiterer Bewaffneter in dem Fahrzeug befunden und womöglich auch geschossen haben. Hintergrund soll laut Anklage die Rivalität zwischen den Rockergruppen "Bandidos" und "Hells Angels" sein. Laut Anklage wurde der Golf normalerweise von einem Mitglied der "Hells Angels" genutzt. Am Tattag saß aber ein anderer Fahrer am Steuer.

Für den Prozess sind fünf Verhandlungstage angesetzt. Mit einem Urteil wird Ende Oktober gerechnet.

Stand: 10.09.2019, 10:12