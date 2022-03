Bananensprayer nimmt ukrainische Familie auf

Seine Frau habe sofort nach Kriegsbeginn die ehemalige Pflegerin ihrer Oma in der Ukraine angerufen, um sich nach ihr zu erkundigen und sie einzuladen, sagt Thomas Baumgärtel. Doch die habe in ihrem Land bleiben wollen, sich später aber gemeldet und darum gebeten, ihre geflüchteten Verwandten bei deren Ankunft in Köln in Empfang zu nehmen.

"Wir haben dann sofort gesagt: Wie, empfangen? Die nehmen wir auf, die können bei uns wohnen!" Thomas Baumgärtel, Bananensprayer

Sein 11jähriger Sohn Lenn hat bereitwillig sein Kinderzimmer geräumt, damit der 17jährige Ilja Kurochka, seine Mutter Svetlana und Oma Tamara vorläufig Platz finden. Die Verständigung läuft mit Händen und Füßen und Iljas Mutter Svetlana kann ein bisschen Englisch.

Ilja mit Mutter und Oma am Dom

Es sei schon ziemlich viel Arbeit - hier anmelden, da anmelden, was mit den Pässen und so weiter regeln, aber seine Frau habe täglich organisiert und telefoniert und es habe alles geklappt, erzählt Thomas Baumgärtel.

In nur zwei Wochen haben Baumgärtel und seine Frau so schon viel für die Geflüchteten auf den Weg gebracht: Ilja ist als Gastschüler an der Königin-Luise-Schule angenommen worden, seine Mutter Svetlana hat einen Job beim Zahnarzt gegenüber gefunden und mit Oma Tamara haben sie schon Arztbesuche bei einem russischen Arztpaar, das Ukrainer umsonst behandelt, gemacht.

Das Peace-Zeichen vom Bananensprayer

Der 17jährige Ilja ist regelmäßig mit Thomas Baumgärtel und seinem Team zum Sprayen unterwegs. "Was für ein Unterschied, von einem Kriegsgebiet in so ein Freiheitsland: Das tut ihm so gut, er blüht richtig auf, redet von Tag zu Tag mehr."

Das ist ein tolles Beispiel, wie gut es klappen könne, sagt Baumgärtel. Von überall kämen Hilfsangebote: Ein Handy, ein Fahrrad - sogar eine Wohnung für die nächsten fünf Monate hätten sie für Ilja und seine Familie gefunden, gleich um die Ecke von ihrer eigenen.

"Sie gehören schon zur Familie"

Seine Frau habe zuletzt schon ukrainisch geträumt, erzählt Baumgärtel, daran sehe man ja, wie stark Ilja, Svetlana und Tamara ihnen bereits ans Herz gewachsen seien.

Das werde bleiben, ist er sich sicher, die drei gehörten jetzt irgendwie schon zur Familie. Der nächste Schritt soll sein: Mutter Svetlana in ihrem Beruf Grundschullehrerin irgendwo unterzubringen, denn an den Schulen würden ja jetzt Muttersprachler:innen dringend gebraucht.