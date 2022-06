Massenstart bei Ballonfestival in Bonn

Für die Piloten ist es ein großes Familientreffen in der Rheinaue. Sie kommen aus NRW , Bayern und den Niederlanden, selbst aus der Schweiz sind zwei Teams angereist. Insgesamt 27 Ballone bringen sie am Freitagabend in Luft:

Der größte hat ein Volumen von 13.000 Kubikmetern, groß genug, um mehrere Einfamilienhäuser darin einzuhüllen. Cornelis Bouwman aus den Niederlanden hat das kleinste Modell selbst genäht, es ist eine schwarz-weiß gefleckte Comic-Kuh. Gut 13 Monate Arbeit stecken in dem Modell, das mit einer Fernsteuerung über den Platz gelenkt wird.

Applaus bei jedem Start

Schon am späten Nachmittag haben sich hunderte Schaulustige um das Startgelände versammelt, um den Teams beim Aufbau zuzusehen. Die Fahrgäste müssen mit anpacken, um die Ballonhülle aus dem Transportsack zu ziehen und um sie am Boden zu halten, während Ventilatoren lautstark die Hülle aufblasen.

Organisator Hans-Joachim Häuser freut sich über hohe Buchungszahlen. 600 Gäste wollen am Wochenende in den Himmel starten. Zwei Coronajahre haben der Branche stark zugesetzt, einige Piloten haben ihr Geschäft aufgegeben. Die, die durchgehalten haben, mussten mit den unterschiedlichen Corona-Maßnahmen klar kommen, sagt Häuser: "Da konnten wir in NRW starten, aber bei einer Landung in Rheinland-Pfalz hätten wir Strafe zahlen müssen."

Ballonglühen nach Sonnenuntergang

Jetzt drücken sich die Ballone dicht an dicht auf der Wiese. Jeder Start wird von Applaus begleitet. Der Wind treibt die Ballone Richtung Bergisches Land, wo die Piloten bis Sonnenuntergang einen Landeplatz gefunden haben müssen. Für das gesamte Wochenende sind Aktionen auf dem Boden und in der Luft geplant. Sehr beliebt ist das Ballonglühen am Samstagabend, wenn die Ballone in Reihe auf der Wiese stehen und von den Gasbrennern erleuchtet werden.

Über das Ballonfestival hat die Lokalzeit aus Bonn am Freitagabend in ihrer Sendung berichtet.