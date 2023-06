Ballonfahrt trotz Höhenangst

Als Ballonpilot Andreas Wagner mit seinem Anhänger auf die Wiese der Bonner Rheinaue fährt, staunen seine Fahrgäste nicht schlecht. Ein ziemlich großer Ballonkorb aus Weidengeflecht muss von ihnen heruntergetragen werden - bis zu 25 Personen finden darin Platz. Andreas und sein Helfer Ferdi verteilen Handschuhe. Hier müssen alle anpacken. "Wir haben auf jeden Fall Krafttraining gemacht", scherzt Johanna Reinecke. Die 30-Jährige ist mit ihrem Freund da. Gemeinsam mit den anderen wuchten sie den Korb auf den Boden. Für sie ist die Fahrt heute noch eine besondere Herausforderung. Denn eigentlich hat sie Höhenangst, sagt sie.

Zehntausende Besucher in der Rheinaue

Am Boden wird die Ballonhülle langsam mit Luft gefüllt.

Mit dabei sind auch Nicole und Matthias Koschinski, die heute eine besondere Fahrt vor sich haben. Sie feiern hier ihren 40. Geburtstag. Ihre Freunde hatten ihnen die Fahrt geschenkt. Die sitzen mit ihren Kindern als Teil von zehntausenden Besuchern in der Rheinaue und schauen zu, wie die Ballons gleich in die Luft steigen. Andreas und Ferdi haben mittlerweile zwei Ventilatoren eingeschaltet. Schon nach ein paar Minuten ist die Ballonhülle mit Luft gefüllt. Jetzt eilt Andreas zum Brenner und feuert heiße Flammen in die Hülle. Langsam hebt sie sich vom Boden in die Luft. Gleich geht alles sehr schnell.

Schwitzen wie in der Sauna

Andreas kontrolliert immer wieder Höhe und Lage des Ballons.

Andreas brüllt durch den Lärm des Brenners, dass die Passagiere einsteigen sollen. Alle laufen zum Korb und klettern hinein, bevor der Ballon langsam in die Höhe schwebt. Nicole und Matthias jubeln den Schaulustigen am Boden zu. Irgendwo da unten schauen jetzt ihre Kinder zu ihnen rauf. Auch Johanna hat ihre Höhenangst bisher gut im Griff. Kurz nach dem Start macht sie ein Selfie mit ihrem Freund. Eine gute Stunde wird nun die Fahrt dauern. Immer wieder zündet Andreas dabei den Brenner, um die Höhe zu halten. Weil der Korb nah am Brenner hängt heißt das für alle nun: Schwitzen, wie in der Sauna.

"Ballonfahren ist für mich das Cabrio-Fahren der Lüfte" Andreas Wagner, Ballonpilot

Pilot Andreas fährt seit 24 Jahren Ballon. Dabei hat er schon die Alpen überquert und ist nördlich des Polarkreises gefahren. "Ich bin durch einen dummen Zufall dazu gekommen", sagt er. "Mein Cousin hatte einen Nebenjob als Verfolger. Der ist also den Ballons hinterher gefahren, um die wieder einzusammeln. Und als er selbst Pilot wurde, hat er mich gefragt, ob ich ihn nicht einsammeln will." Auf dem Boden wollte er dann aber nicht bleiben. Würde er heute einen Pilotenschein machen, dann müsste er bis zu 8.000 Euro zahlen. Wie in einer Fahrschule gibt es eine Theorieprüfung und Fahrstunden. Dazu müssen die Piloten gesund sein. Auch Andreas muss jedes Jahr einen Medizin-Check machen, um weiter fahren zu dürfen.