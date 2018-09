Bahn-Probleme heute wegen Stellwerkstörung

Aufgrund einer Störung an einem Stellwerk kommt es am Mittwochmorgen (26.09.2018) zu Verzögerungen bei Zügen, die in Düsseldorf Hauptbahnhof bereitgestellt werden. "Es gibt technische Probleme in der Abstellanlage, wo die Züge über Nacht geparkt werden" , sagte eine Bahnsprecherin dem WDR.

Betroffen seien die S-Bahnlinien S1, S6, S8, S11 und S68 sowie die RE-Linien RE1, RE2, RE4, RE5, RE6 und RE11. "Es kommt bei einzelnen Zügen sind Verspätungen von fünf bis 20 Minuten" , sagte die Bahnsprecherin. "Auch Teilausfälle sind möglich."

Der Schadens im Stellwerk sei zwar behoben. Der Zugverkehr normalisiere sich aber erst im Laufe des Vormittags.