Wie es mit den Ersatzbussen im Rheinland klappt

Fußabdrücke zeigen Weg zum Ersatzbus

An der Bushaltestelle am Hauptbahnhof Wuppertal treffe ich eine junge Frau. Sie will ihren Namen nicht nennen, erzählt aber, dass sie Studentin ist und zur Uni nach Düsseldorf muss. Ein gute halbe Stunde muss sie nun früher aufstehen, weil die Busse länger brauchen.

Ein Fußabdruck zeigt den Weg zu den Ersatzbussen

Vor allem kritisiert sie, dass es gar nicht so einfach war, die richtige Haltestelle zu finden. Hinweisaufkleber in Form von Fußabdrücken sollen zwar den richtigen Weg zeigen. Zumindest von der Schwebebahn kommend, hat die Studentin diese allerdings nicht überall gesehen. Nun ist sie aber am richtigen Ort: "Ich bin einfach den Massen hinterher."

Busfahrer verfährt sich auf dem Weg nach Düsseldorf