Bahnsperrungen rund um Viersen

Als Vorarbeiten für das neue elektronische Stellwerk in Viersen erneuert die Bahn von Samstag an (04.04.2020) zahlreiche Weichen im Bahnhof Viersen. Am frühen Samstagmorgen werden deshalb Verbindungen zwischen Krefeld und Mönchengladbach für zehn Tage gesperrt.

Busse ersetzen Züge

Der RE 8 und der RE 42 fallen aus, beim RE 13 fahren keine Züge zwischen Venlo und Mönchengladbach. Für die ausfallenden Züge gibt es einen Busersatzverkehr. Das elektronische Stellwerk in Viersen soll in fünf Jahren in Betrieb gehen und dann eine durchgängige Fahrt von den Niederlanden über Deutschland und die Schweiz bis nach Italien ermöglichen.

Stand: 03.04.2020, 06:53