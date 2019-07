Ersatzverkehr zwischen Duisburg und Essen

Auch im Fernverkehr müssen viele Züge andere Strecken als sonst fahren, wodurch einige Halte im Ruhrgebiet ausfallen, unter anderem in Essen und Bochum. Die Bahn plant einen Ersatzverkehr zwischen Essen und Duisburg, unter anderem mit Schnellbussen im Viertelstundentakt. Der Konzern will im Internet und an den Bahnhöfen umfassend über die Sperrung und Alternativen informieren.

Bahn will viel parallel erledigen

Die Bahn will unter anderem Gleise erneuern.

In der sechswöchigen Sperrung will die Bahn viele verschiedene Bau- und Sanierungsarbeiten erledigen. Unter anderem werden Kabel und Signale für das neue elektronische Stellwerk in Duisburg verlegt und eine neue Kanalbrücke über die Ruhr bei Duisburg eingesetzt.

Darüber hinaus sollen Gleise und Weichen erneuert werden, unter anderem zwischen Essen und Düsseldorf Flughafen. In Oberhausen-Holten wird außerdem ein Bahnsteig für den künftigen RRX ausgebaut.

Stand: 10.07.2019, 08:26