Bei einem Gewitter ist bei Duisburg-Großenbaum nach Angaben der Deutschen Bahn ein großer Ast in die Oberleitung gefallen. Dabei wurde am Montag die Leitung so stark beschädigt, dass das Gleis im Moment nicht befahren werden kann. Störungen gibt es im Nah- und Fernverkehr zwischen Düsseldorf und Duisburg: Die Züge der Regionalexpress-Linie 2 von Münster nach Düsseldorf enden und beginnen in Duisburg. Das gilt auch für die S1 von Düsseldorf nach Dortmund.

Störung dauert bis Mittag

Fahrgäste werden gebeten, auf Straßenbahnen umzusteigen Weil nicht alle Gleise befahrbar sind, verspäten sich auch Intercitys um bis zu 20 Minuten. Die Störung soll bis 14 Uhr behoben sein.

Stand: 24.08.2020, 09:46